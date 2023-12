Bromfietser op slag dood na aanrijding met pick-up Brokopondolaan

Een bromfietser is vannacht iets na middernacht om het leven gekomen na een zware aanrijding met een Ford Raptor op de hoek van de Brokopondolaan en L’ Hermitageweg in Suriname.

Het slachtoffer is meters verder gesleurd door het voertuig en op een perceel beland. Hij was op slag dood. Zijn rijtuig is in de berm beland.

De politie kreeg de melding van het zwaar verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld en bij aankomst gaf het verplegend team door dat de bromfietser geen teken van leven vertoonde.

De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Op het moment van schrijven zijn de verschillende Surinaamse politie-eenheden ter plaatse bezig met het onderzoek.

Zo gauw meer bekend is wordt het bericht bijgewerkt.