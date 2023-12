Man die kinderen op erf aanreed heengezonden: slachtoffers buiten levensgevaar

De 21-jarige B.E., die dinsdagmorgen twee kinderen op een erf aan de Claudia Wensweg in Suriname met een auto aanreed, is door de politie heengezonden.

Waterkant.Net verneemt dat de man een oom is van de kinderen en het voertuig van zijn tante het erf achteruit opreed om te parkeren. Hij trapte daarbij ongelukkigerwijs het gaspedaal in, in plaats van de rem.

Volgens het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn er geen gronden aanwezig om de autobestuurder, die niet in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs, in verzekering te stellen.

“Dit omdat de aanrijding op een priv√© terrein heeft plaatsgevonden”, zegt de politie aan de redactie van Waterkant.Net.

Bij het ongeval raakten een jongen van 8 en een meisje van 4 jaar gewond. De jongen werd met een schedelbasis fractuur opgenomen in het ziekenhuis. Het meisje werd na medische behandeling huiswaarts gestuurd. De gezondheidstoestand van de jongen is stabiel.

De politie van Santodorp heeft de zaak in onderzoek.