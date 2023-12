Volgens berekening Somohardjo kan PL meer dan 10 DNA- en 200 rr-zetels binnenhalen

Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), stelt dat zijn politieke organisatie op basis van een calculatie meer dan 10 DNA-zetels binnen kan halen bij de verkiezingen in Suriname in 2025. Hiernaast rekent de partij ook op 200 ressortraadszetels (rr).

“We komen op meer dan 10 DNA-zetels gelet op de basis. Dus we zeggen niet meer: go for ten! We zeggen nu: go for more than ten!”, zei de PL-voorman dinsdag op een persconferentie in verband met 25-jarig bestaan van de partij.

De PL wil zaterdag de wereld, vrienden en tegenstanders middels een feestvergadering bewijzen dat zij weer aan het groeien is. “Zaterdag is bijna een krachtmeeting. En om te bewijzen dat wij van de PL geen vijanden in de politiek hebben, hebben we alle partijen uitgenodigd. Alle partijen die in het verleden en heden vertegenwoordigers in DNA hebben kunnen sturen”, aldus de politicus.

Somohardjo benadrukte geen ambitie meer te hebben voor functies binnen het parlement of de regering. De enige ambitie die hij nog heeft, is om de coach en guru van de PL te zijn.

“Ik ga een strenge coach zijn, want daar ken ik geen vrienden, familie of zoon. Als je niet goed speelt wordt je eruit gehaald, want we moeten winnen. En ik ben ervan overtuigd dat al die mensen die achter ons staan, aansturen, onze fans, voor een winnende partij gaan”, aldus de PL-topman.

Somhardjo is dankbaar dat de uitspraak van het Constitutioneel Hof geresulteerd heeft in de aanname van een landelijke evenredigheidsstelsel door De Nationale Assemblee (DNA). Hiermee zit de PL op rozen. Naar zeggen van Somohardjo heeft geen enkele partij zo een geluk als de PL.

Zoals eerder aangekondigd zal de PL wederom samen met de ABOP een lijstverbinding aangaan. De verstandhouding tussen beide partijen is goed. “Wiens o go unu wan a bun, maar ifi unu go samen a bun ooktu”, benadrukte de PL-voorzitter.

In mei zei Somohardjo nog dat de terugval voor de PL in 2020 naar slechts 1 DNA-zetel mede te danken was aan Covid-19 en de vele beperkende maatregelen die toen drie maanden voor de verkiezingen werden afgekondigd. Zo mochten er geen bijeenkomsten, waaronder massameetings, van meer dan honderd personen worden gehouden. Ook had de partij pech met de overloop van William Waidoe in 2019 naar de NDP.