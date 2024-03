Nieuw gekozen bestuur van Powakka ontvangt beschikkingen

Het nieuw gekozen bestuur van Powakka heeft op dinsdag 5 maart haar beschikkingen ontvangen van minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport in Suriname.

Kapitein Sergio Sabajo nam gisteren samen met de basja’s van het dorp zijn beschikking in ontvangst op het Surinaamse ministerie van ROS.

De minister gaf aan dat het besluit om de beschikkingen aan het bestuur te overhandigen is genomen ondanks de rechtszaak nog gaande is. Na het vonnis zal de regering weer bij elkaar komen. Zij sprak de hoop uit dat het werk gezamenlijk aangepakt zal worden.

“Het gaat tenslotte om de ontwikkeling van de gemeenschap aldaar”, aldus de minister.

Zowel Kapitein Sabajo als Muriel Fernandes, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), spraken hun erkentelijkheid uit aan de regering.

“Het is een lange weg geweest, maar we kunnen nu tenminste aan de slag gaan. Het is niet makkelijk, maar wij zullen elkaar ondersteunen, zegt de voorzitter”.

Fernandes benadrukte ook dat politiek en de overheid geen plaats hebben in het intern bestuurlijk proces van de Inheemsen. Zij vertrouwt er wel op dat de overheid een adviserende rol zal spelen naar de Inheemse gezagsdragers toe.