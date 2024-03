Robert Peneux: “Misschien kan Somohardjo bewijzen dat Peneux homoseksueel is”

Oud-minister Robert Peneux vindt het zeer beledigend naar hem toe dat PL-voorzitter Paul Somohardjo hem een seksgenoot heeft genoemd van de welbekende Sambel Trasie cabaretier Sally The Rising Star, alter ego van Rubesh Kartopawiro. Volgens de politicus gaat zijn seksuele geaardheid niemand aan. Net als oud-vicepresident Ashwin Adhin eist hij daarom correctie van deze uitspraak en dreigt hij met juridische stappen indien dat niet gebeurd.

“Ik vraag me af waarom hij mijn naam moet linken met Sally, een dame die ik niet ken. Meneer Somohardjo kent mij niet zo goed dat hij mijn privéleven kent. Dan moet hij komen bewijzen dat hij de cameraman was waar hij zag dat ik de seksgenoot was van Sally. Dati a ben hori a kokolampu. Laat hij dat voor de rechter komen verklaren. Seksgenoot kan van alles inhouden, dus laat hij een beetje komen verklaren wat hij bedoelt met de term seksgenoot. Misschien kan hij dan bewijzen dat Peneux homoseksueel is. Ik ga daarover niet praten, want ik vind niet dat de samenleving daarover iets hoeft te weten. Dat is mijn intern leven”, zei Peneux in het programma Bakana Tori.

Peneux is in de periode van oud-Onderwijsminister Raymond Sapoen ook deel geweest van de Pertjajah Luhur (PL), maar stelt zich gedurende die periode daar nooit te hebben misdragen of enige aanleiding aan Somohardjo te hebben gegeven op basis waarvan die nu ineens zulke uitspraken is komen doen. Formeel is hij echter nooit lid geweest van de rood-witte partij. Indien de PL-voorzitter zijn eigen privéleven buiten wilt bespreken, mag dat volgens Peneux. Maar in die handeling moet hij wel het privéleven van Peneux erbuiten laten.

“Wat ik ook nog erg vind is dat hij Sally onderuit heeft gehaald op het politiek podium door te zeggen dat Adhin en Peneux seksgenoten zijn van Sally. Dus hij heeft in feite indirect willen uiten alsof Sally een sekswerker is. En ik vraag me af of Sally dat van hem gaat pikken. Ik vind het wel onbehoorlijk dat je een lid in jouw partij brengt om publiekelijk zo te praten over haar publiek leven”, aldus de oud-minister.

Net als Adhin wordt Peneux juridisch vertegenwoordigd door advocaat Irvin Kanhai. Geëist wordt dat de PL-voorzitter een rectificatie in de media plaatst waarin niet alleen verontschuldiging aan de persoon Robert Peneux wordt aangeboden, maar ook aan hem in de hoedanigheid van oud-Onderwijsminister. Daarnaast moeten alle video’s online waarin deze uitspraak terug te vinden is, worden verwijderd.

“Als meneer Somohardjo een komediant op politieke podia wilt spelen om zijn privéleven te bespreken, dan vind ik het onterecht als hij het privéleven van andere mensen bespreekt. Ik vind dat Suriname niet gediend is van deze soorten laagwaardige en moreel vervallen opmerkingen van hem. Ik ben nooit gevonnist in Suriname en ik ben nooit in calamiteiten gekomen. In vergelijking met Somohardjo die zoveel vonnissen op zijn naam heeft. Ik bedoel, ik ga me naam niet door het slijk laten slepen door zo een Chubby Checker”, aldus Peneux.

Volgens de oud-bewindsman geeft Somohardjo bovendien geen goed voorbeeld aan de jeugd door openlijk op politieke podia te zeggen dat hij niets eraan kan doen dat hij geliefd is bij jonge dames.

“Wat voor voorbeeld geef je aan de jeugd? Deze soort zaken kunnen niet. Je bent een politieke leider en een voorbeeld voor Suriname. En ik vind dat je je volwaardig intellectueel moet gedragen. Maar geen plattelandsgedrag tonen en komediant komen spelen om andere mensen door het slijk te halen”, aldus Peneux.