Adhin beledigd door uitspraken Somohardjo over seksuele geaardheid; eist rectificatie

Oud-vicepresident van Suriname Ashwin Adhin is niet te spreken over uitspraken die PL leider Paul Somohardjo afgelopen weekend deed tijdens een bijeenkomst van zijn partij, waarbij de welbekende Sambel Trasie cabaretier Sally werd gepresenteerd als lid van de PL.

Tijdens deze ressortmeeting te Koewarasan noemde Somohardjo de NDP’er Adhin ‘een seksgenoot van Sally‘ wiens echte naam Rubesh Kartopawiro is. Somo deed hiermee een uitspraak over de seksuele geaardheid van Adhin, waarmee hij impliceert dat Adhin homo zou zijn.

Adhin liet het er niet bij zitten en heeft advocaat Irwin Kanhai op de zaak gezet. Die stuurde gisteren een sommatie naar Somohardjo, waarin aangegeven wordt dat Adhin door de uitspraken in zijn eer en goede naam aangetast wordt.

De advocaat vindt het een vorm van belediging en heeft namens Adhin geëist dat Somo zijn uitspraken binnen 24 uur moet rectificeren.

Somo deed de uitspraken tijdens de meeting omdat hij vindt dat de PL onder vuur wordt genomen voor het toelaten van Sally en volgens hem nooit een woord gerept is toen Ashwin Adhin zich aansloot bij de NDP en Robert Peneux minister werd van Onderwijs. Hij zei:

“….Wanneer bapak of ibu Sally zich aansluit bij de Pertjajah Luhur, dan is er direct Leiden in last, direct donder en bliksem. Zoveel kritiek van ‘fa PL kan teki so wan sma?’ en ‘is de PL veranderd?’ Maar ifi masra Adhin, vp, sexgenoot van mevrouw Sally, go na NDP, dan no wan sma ne tak neks. Omdat masra Adhin, a sexgenoot fu Sally, go na NDP?”

“Ifi a bo go na PL, dan i bo yere: ‘Somo ben hori nanga masra Adhin’. Ifi masra Peneux die minister was van Onderwijs, ook een sexgenoot van Sally. Ifi a ben go na PL, dan i bo yere: Paul lobi bradi sma. Maar omdat a tron minister fu Onderwijs onder NDP, zegt niemand wat”, aldus de PL-leider afgelopen zaterdagavond.

Die avond werd naast Sally ook de bekende 1 voor 12 trekker Louis Vismale gepresenteerd als PL’er. Die gaf enkele dagen later echter aan dat hij bij geen enkele partij is aangesloten.