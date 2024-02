Ouders bezorgd nadat leerlingen op school flauwvallen en in trance raken

Op een Openbare School in Suriname, is het de afgelopen tijd onrustig. Verschillende ouders hebben in een gesprek met de redactie van Waterkant.Net aangegeven dat kinderen flauwvallen en in trance raken tijdens schooluren.

Ook een ouder die op het terrein van de OS Vredenburg in Wanica op zijn kind stond te wachten, is van de week op het terrein plotseling bewusteloos geraakt zegt een van de ouders in gesprek met Waterkant.Net.

Enkele ouders hebben aangegeven dat zij hun kinderen uit veiligheidsreden niet naar school zullen sturen.

Een ouder gaf te kennen dat in de maand oktober een leerling een vrouw in het wit met lang haar in de toilet ruimte zou hebben gezien. Het kindje rende hard weg en sloeg alarm hierover.

De zaak bleef stil totdat een ouder dinsdag op zijn kind op het schoolterrein stond te wachten en plotseling flauw viel.

De kinderen werden na de school uit veiligheid door de leerkrachten in de klassen gehouden totdat zij werden opgehaald. Volgens een van de ouders die anoniem wenst te blijven, raakten drie kinderen en een leerkracht woensdagochtend in trance.

De bezorgde ouders zullen donderochtend naar de schoolleiding stappen om over de situatie geïnformeerd te worden en na te gaan wat voor oplossing de leiding daarvoor heeft.

De ouders willen een oplossing hierin en zijn zelf bereid om geestelijke leiders te halen om de school te reinigen.

Of het Surinaamse ministerie van Onderwijs op de hoogte is gesteld van de situatie van de school is nog onduidelijk.