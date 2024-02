Guyana heeft ook last van rookontwikkeling uit Suriname

Bewoners van het Boven-Corantijngebied in Guyana hebben momenteel ook te kampen met rookoverlast. Uit onderzoek van het Milieu Beschermingsbureau (EPA) in het land is gebleken dat de rook afkomstig is van de grote bosbrand te Wageningen in buurland Suriname.

Door de overlast hebben scholen en kantoren noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. De EPA en de Surinaamse autoriteiten werken eraan om deze kwestie zo snel mogelijk opgelost te krijgen.

In de tussentijd worden bewoners in het getroffen gebied gevraagd om buitenactiviteiten, vooral zware lichamelijke inspanning, te minimaliseren om de inname van rooklucht te verminderen.

De scholen van Wageningen blijven voorlopig gesloten. Afhankelijk van de situatie zal er beslist worden wanneer de scholen weer open zullen gaan. De enorme rook is afkomstig van een bosbrand in het Bombay-gebied en langs het hoofdafvoerkanaal.

Bijkans 1.400 hectare van het gebied is reeds afgebrand. De brandweer is in beraad en is voorlopig ter plaatse gestopt met het blussen. Het beraad houdt onder andere in dat ze niet uitrukken voor gras- en/of bosbranden.



De reden dat er actie wordt gevoerd is dat de extra beloning voor het werken op de zondagen en daaraan gelijkgestelde dagen van december, niet zijn uit betaald. Ook wachten de brandweerlieden al langer dan 5 maanden op nieuwe werkschoenen (foto onder).

De blussers komen vandaag in een spoed algemene ledenvergadering bijeen.