Marcel Oostburg voor twee dagen geschorst op Facebook

Activist Marcel Oostburg, die bekend staat om zijn politieke posts op Facebook, is voor twee dagen geschorst op het sociale medium. Dat wil zeggen dat hij gedurende 48 uur geen gebruik kan maken van zijn Facebook account om berichten te posten of live te gaan.

Facebook verwijderde een posting van Oostburg over DNA-lid Mahinder Jogi, vanwege het schenden van auteursrechten. Vermoedelijk is dat de aanleiding voor de schorsing.

Oostburg bevestigt dit tegenover de redactie van Waterkant.Net. Hij zegt het raar te vinden omdat het gaat om een posting van 27 november 2023, met beeld waarbij Jogi in De Nationale Assembleé aan het praten is. Dit soort fragmenten worden volgens hem ook door DNA zelf live via Facebook gedeeld.

“Ik heb mijn beklag al gedeponeerd bij Facebook. Ik denk niet dat Jogi mij heeft gerapporteerd, maar de VHP media. Vermoedelijk omdat ze heel onsportief zijn”, aldus de NDP’er tegen de redactie van Waterkant.Net.

De schorsing op Facebook komt precies op het moment dat Oostburg op vrijdag 1 maart 2024 voornemens is actie te voeren met betrekking tot de zaak van Pan American Real Estate.