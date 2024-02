Huisje vermoedelijk in brand gestoken

De brandweer in Suriname kreeg dinsdagavond rond 21:30u een melding binnen, van een woningbrand aan het eind van de Goede Verwachtingweg.

Toen de brandweer van Toekomstweg ter plaatse arriveerde, was het huisje van ongeveer 3 bij 4 meter helemaal afgebrand. Er werden nablussingswerkzaamheden verricht.

De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. Het vermoeden bestaat dat het in deze om brandstichting gaat.

Niemand raakte gewond bij de woningbrand. Het huis was niet tegen brand verzekerd en ook niet op het electriciteitsnet aangesloten. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.