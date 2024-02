De Surinaamse brandweer is per direct gestopt met de bluswerkzaamheden te Wageningen. Reden hiervoor is dat leden van het Korps Brandweer Suriname per direct landelijk in beraad zijn.

Het beraad houdt onder andere in dat ze niet uitrukken voor gras- en/of bosbranden.



De reden dat er actie wordt gevoerd is dat de extra beloning voor het werken op de zondagen en daaraan gelijkgestelde dagen van december, niet zijn uit betaald. Ook wachten de brandweerlieden al langer dan 5 maanden op nieuwe werkschoenen (foto onder).

“Wij zijn bezig om met minster Kenneth Amoksi hierover te onderhandelen, en het ministerie neemt het besluit om niet uit te betalen. Dat gaan wij niet accepteren”, aldus bondsvoorzitter Wendell Oosterwolde in gesprek met de redactie van Waterkant.Net.

De werkgever heeft tot donderdag de tijd om zaken recht te trekken. Voor die dag is er een spoed algemene ledenvergadering (ALV) gepland. Na deze ALV zouden de acties verscherpt kunnen worden.