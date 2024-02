Man dreigt echtgenote in stukjes te hakken

De politie in Suriname heeft afgelopen zondag een man aangehouden, die dreigde zijn vrouw te zullen vermoorden en haar in stukken te hakken

De vrouw T.R. deed op die zondag 25 februari 2024 aangifte bij politie Mariënburg, tegen haar man S.P. Hij zou haar bedreigd hebben en daarbij hebben aangegeven haar te zullen vermoorden en dat niemand haar terug zou vinden.

P. zei dat hij haar in stukken zou hakken, net zoals ze vlees in de vleeswinkel hakken.

De verdachte S.P. werd door politie van Mariënburg opgespoord, aangehouden en overgebracht ter voorgeleiding door een Hulpofficier van Justitie. Na zijn voorgeleiding is S.P. in overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De zaak wordt overgedragen aan de afdeling huiselijk geweld voor verdere afhandeling, aangezien de bedreiging meerdere malen heeft plaats gevonden.