Omgekomen Cubaanse bromfietser was nog geen jaar in Suriname

De bromfietser die afgelopen zondag tragisch om het leven kwam bij een aanrijding op de kruising van de Waaldijkstraat en de Gemenelandsweg, is de 28-jarige Cubaan Gilberto José Mora Avila (foto). Waterkant.Net verneemt dat hij nog geen jaar in Suriname was.

De man reed op de bromfiets over de Waaldijkstraat, komende vanuit de richting van de Anton de Komstraat en gaande in de richting van de Commissarisstraat. Volgens de Surinaamse politie reed de automobilist over de Gemenelandsweg, in de richting van de Zwartenhovenbrugstraat.

Moro Avila heeft op de kruising, zonder op te letten op het verkeer op de voorrangsweg (de Gemenelandsweg) de oversteek gemaakt. Hij knalde daarbij met vrij hoge snelheid tegen het linkerportier van het voertuig aan en raakte gewond.

Bij aankomst van de ambulance vertoonde het verkeersslachtoffer geen teken van leven meer. Een arts stelde officieel de dood van de bromfietser vast. De autobestuurder die in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs was niet onder invloed van alcohol of één of andere bedwelmende middel.

Hangende het onderzoek is de bromfiets ter herkeuring in beslag genomen. Het ontzielde lichaam van Gilberto José Mora Avila is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie afgestaan aan de nabestaanden.

De Cubaan laat een vrouw en kind achter. Zijn familie heeft hem sinds zijn vertrek uit Cuba vorig jaar in april, niet meer gezien.

Ruim twee weken geleden kwam ook al een Cubaan op een bromfiets om het leven. Het ging toen om de 43-jarige Emir Castro González, die zaterdagmorgen 10 februari ook geen voorrang verleende en om het leven kwam bij een aanrijding met een busje aan de Dr. Sophie Redmondstraat.