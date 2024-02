Wiskundetraining verzorgd aan technicians Fernandes Autohandel

G.S.J.Consultancy & Trainingen heeft vanaf augustus 2023 tot en met januari 2024 de training Wiskunde aangeboden aan de rubber/mechanical technicians van Fernandes Autohandel N.V. aan de Libanonweg in Suriname.

Het doel van deze training was om de medewerkers de nodige theorieën inzake wiskunde, met name: het berekenen van hoeken, lineaire en kwadratische functies, vectoren en het gemiddelde aan te leren en die te laten toepassen middels casussen en opdrachten, zodat de deelnemers inzichten konden verwerven en het duidelijk zou zijn voor hen welke theorieën er in welke praktijkgevallen gebruikt konden worden.

De certificaatuitreiking van de training vond plaats op maandag 26 februari in aanwezigheid van de service coördinator, Khalil Radjiman en de CEO van G.S.J.Consultancy & Trainingen, Goomti Sharda Kanhai-Jaglal.

De trainees waren zeer tevreden over de training en gaven aan de kennis en nieuwe inzichten toe te passen op hun werkplek. Ook hebben ze de interactieve aanpak als aangenaam en doeltreffend ervaren.

De wiskundetrainer, Rawien Sanggam, heeft zijn kennis en inzichten optimaal gedeeld en met praktijkgerichte opdrachten liet hij de trainees het geleerde toepassen in hun praktijk. Zo moesten de cursisten in opdracht van hun werkgever een machine in een bepaalde richting plaatsen, waarbij zij dan de kennis en inzichten in goniometrie meekregen van de trainer.

Sanggam gaf aan dat de trainees gemotiveerd en enthousiast waren tijdens de training. Voor hem was het een uitdaging om deze rubber/mechanicial technicians wiskunde praktijkgericht bij te brengen.

Wiskunde wordt vaak als een moeilijk schoolvak ervaren, dat men toch niet nodig heeft in de maatschappij. De rubber/mechanical technicians hebben het tegendeel bewezen. Zij gaven aan dat ze de kennis en inzichten van wiskunde heel goed kunnen gebruiken voor hun werk.