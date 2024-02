Bromfietser dood na aanrijding met busje

Bij een aanrijding vanmorgen in Suriname is een bromfietser om het leven gekomen. Het verkeersongeval vond plaats aan de Dr. Sophie Redmondstraat in het centrum van Paramaribo

De bromfietser reed over de Waaldijkstraat gaande richting de Burenstraat. Bij het oversteken van de kruising van de zuidelijke naar de noordelijke rijbaan van de Dr. Sophie Redmondstraat verleende hij geen voorrang over het verkeer van de Redmondstraat met de botsing als gevolg.

Een ambulance werd ingeschakeld en het ambulancepersoneel constateerde dat de bromfietser geen teken van leven vertoonde. De verschillende instanties zijn inmiddels in stelling gebracht voor nader onderzoek ter plaatse