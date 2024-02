Ontvluchte arrestant binnen enkele uren weer aangehouden

Deze man, die vanmorgen omstreeks 06.00u uit het cellenhuis verbonden aan het politiebureau Santo Boma in Suriname wist te vluchten, is enkele uren later weer aangehouden.

De 49-jarige arrestant genaamd Vinod B. was door de Surinaamse politie ingesloten terzake gekwalificeerde diefstal. Zaterdagmorgen vroeg nam hij de benen.

Dankzij informatie, die vanuit de samenleving was doorgespeeld aan het Command Center dat de arrestant was gesignaleerd aan de Sjalotweg, kon hij weer worden aangehouden.

Omstreeks 11.45 uur werd hij wederom aangehouden door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP).