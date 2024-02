De grote balk in de ogen van de NDP

[INGEZONDEN] – Ik voel me als VHP’er geroepen om te reageren op het bericht van de NDP: ‘Gemeenschap wordt onnodig opgejut’. In dat bericht worden de CCK en IRIS nodeloos bekritiseerd. De naam van de VHP wordt in dat bericht onterecht besmeurd. Het is de plicht van elke burger of organisatie haar/zijn bezorgdheid te uiten wanneer er openlijk voor onrust gezorgd wordt in de samenleving.

Het bericht van NDP raakt kant noch wal. De NDP ziet de grote balk in eigen ogen niet. Het is steeds Bouterse geweest die gezorgd heeft voor onrust in de samenleving. Er zijn voorbeelden te over. Het democratische gehalte van de NDP is nul komma nul. De NDP noemt zich een nationaal democratische partij, maar de ideologie van de NDP druist in tegen het beginsel van de rechtsstaat en democratie.

De NDP vloeit voort uit een ordinaire staatsgreep en een zogenaamde revolutie. De erfenis is nog steeds voelbaar, een verdeelde samenleving, economisch- en financieel wanbeleid en armoede. De NDP praat over democratie en rechtsstaat, dan pleeg je een coup op kerstdag, 24 december 1990. Weet u wel wat het wil zeggen, een coup plegen op kerstdag? Weet de NDP en haar voorzitter wat ze de Christenen hebben aangedaan? Dat was een zware belediging voor de Christengemeenschap.

De NDP is snel vergeten wat Bouterse op 1 december 2020 in Ocer had gezegd. Hij zei dat jongeren het huidige politiek bestel en bestuur met wapens moeten verwijderen. Zulke trauma’s willen we als volk niet meer hebben. Bouterse was niet alleen provocerend maar ook zeer polariserend bezig. De PALU en Kornuiten zijn openlijk bezig snode plannen te beramen om het wettig gezag omver te werpen. Vraagt u maar aan PALU voorzitter Jim Hok en zijn paarse kornuiten of dat een leugen is?

Volgens de NDP werden tijdens de protestactie van 1973 een aantal mensen door de politie doodgeschoten. Dat is een misleiding en grove leugen. Voor zover bekend is alleen Jowini Abaisa, omgekomen en niet een aantal zoals door de NDP beweerd wordt. De actie van toen was een poging tot omverwerping van het wettig gezag.

Tijdens de NPK regering 1979, heeft de VHP nimmer straatacties en burgerlijke ongehoorzaamheid aangekondigd om hun eis voor vervroegde verkiezingen kracht bij te zetten. Alweer een grove misleiding van de NDP. VHP voorzitter Lachmon, had juist een gesprek gevoerd met voormalig premier Henck Arron, om met de militairen te praten maar hij heeft niet geluisterd.

De NDP vraagt zich af waarom zou een regering nu omvergeworpen moeten worden als we over een jaar naar de stembus zullen gaan? Waarom dan die bestorming van DNA op 17 februari 2023 en de poging tot bestorming van het kabinet van de president. De bedoeling was om de regering omver te werpen. De NDP, in de persoon van het DNA-lid Ebu Jones en andere NDP’ers, hebben de protestactie volledig ondersteund. Bij de NDP draait alles om macht.

Elke partij mag vervroegde verkiezingen eisen, ook de NDP, maar aanzetten tot geweld, opruiing en omverwerping van het wettig gezag, is uit den boze. De VHP heeft nimmer opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid of straatacties aangekondigd. Ook geen mensen aangezet tot baldadigheid. De VHP hanteert het principe van Rechtsstatelijkheid, Grondrechten en Democratie.

Idris Naipal