Sally en Vismale toegetreden tot Pertjajah Luhur

De welbekende Sambel Trasie cabaretier Sally The Rising Star, alter ego van Rubesh Kartopawiro en de goedgunstige Louis Vismale van 1 voor 12 zijn officieel toegetreden tot de Pertjajah Luhur (PL).

Zij werden tijdens de ressortmeeting in respectievelijk Saramacca en Para gepresenteerd aan de samenleving. Zowel Sally als Vismale kiezen voor de PL omdat zij zich kunnen terug vinden in de ideologie van de partij.

Sally tekent op dat de PL een pionier is in de politiek in Suriname. “Het is de PL die de eerste Indiaanse en Chinese vrouw heeft geplaatst in De Nationale Assemblee (DNA) en is pionier geweest in zovele sociale projecten”.

Een ander reden waarom Sally besloten heeft de politiek in te gaan is, omdat zij meer voor het Surinaams volk wil betekenen. Zij zegt de politiek 20 jaren vanuit de zijlijn te hebben gevolgd. “En eerlijk gezegd, het gaat niet goed in de politiek hier in Suriname. Den man no set eng lek fa den be moes seting”.

De cabaretier wenst niet nog 20 jaren toe te kijken en nog weer 20 jaren zitten klagen. Daarom heeft zij gemeend om met haar intrede in de politiek daar verandering in te willen brengen.

Vismale geeft aan dat de sociale kracht van de PL hem het besluit heeft doen nemen om zich aan te sluiten bij de partij. Samen met de PL hoopt hij veel meer hulpbehoevenden te kunnen bereiken en helpen. De PL kan altijd op zijn steun en kracht rekenen in het belang van de armoedebestrijding voor de minder draagkrachtigen.

PL-voorzitter Paul Somohardjo is erg tevreden met deze twee aanwinsten voor de partij. Hij weet als geen ander dat deze twee de partij ondersteunen in het belang van land en volk. “Zij hebben alles, zij hebben niks meer nodig en toch joinen ze de PL.

Somohardjo verwelkomt Vismale, Sally en alle anderen die zich willen aansluiten bij PL met open armen. “Want hoe groter de PL wordt hoe socialer het beleid van de volgende regering zal zijn”, aldus Somohardjo.