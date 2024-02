Somohardjo noemt kritiek op toelating Sally bij PL selectief

Pertjajah Luhur (PL) voorzitter Paul Somohardjo heeft zich gestoord aan de selectieve kritiek die de afgelopen dagen is geuit nadat de partij bekendmaakte dat de welbekende Sambel Trasie cabaretier Sally The Rising Star, alter ego van Rubesh Kartopawiro, is toegetreden tot de rood-witte partij in Suriname.

Want terwijl de PL onder vuur wordt genomen voor het toelaten van Sally, heeft niemand volgens hem ooit een woord gerept toen Ashwin Adhin zich aansloot bij de NDP en Robert Peneux minister werd van Onderwijs.

“Ik stoor mij ja. Wanneer bapak of ibu Sally zich aansluit bij de Pertjajah Luhur, dan is er direct Leiden in last, direct donder en bliksem. Zoveel kritiek van ‘fa PL kan teki so wan sma?’ en ‘is de PL veranderd?’ Maar ifi masra Adhin, vp, sexgenoot van mevrouw Sally, go na NDP, dan no wan sma ne tak neks. Omdat masra Adhin, a sexgenoot fu Sally, go na NDP? Ifi a bo go na PL, dan i bo yere: ‘Somo ben hori nanga masra Adhin’. Ifi masra Peneux die minister was van Onderwijs, ook een sexgenoot van Sally. Ifi a ben go na PL, dan i bo yere: Paul lobi bradi sma. Maar omdat a tron minister fu Onderwijs onder NDP, zegt niemand wat”, zei de PL-leider zaterdagavond op een PL ressortmeeting te Koewarasan, Wanica.

Somohardjo had het ook over de kritiek op vicepresident Ronnie Brunswijk wanneer laatstgenoemde zijn mobiel gebruikt om te filmen. Volgens hem is dit ook selectieve kritiek. Ook de kritiek op first lady Melissa Santokhi-Seenacherry, wanneer zij de arm van haar man de president stevig vasthoudt, is selectief.

“Als koning Charles van Engeland, koning Willem van Nederland, en vrouw e hori en. Dan no wan man ne tak neks. Dat is selectief. Ifi Somohardjo e dansi, dan den man e taigi dat somo e dansi nanga pikin meid. Somo wan pley yon boi. Somo lobi pikin meid. Maar wat moet ik doen ifi wan pikin meid wani dansi anga mi? Moet ik zeggen: nee, mi no man moro?”, aldus Somohardjo.