Leadzanger Peter Morgan (46) van Morgan Heritage overleden

De leadzanger van de bekende reggaeband Morgan Herritage, Peter Morgan, is zondag 25 februari 2024 op 46-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekend gemaakt in een bericht.

“Het is uit oprechte liefde dat we delen dat onze geliefde echtgenoot, vader, zoon en broer en zanger van Morgan Heritage Peter Anthony Morgan vandaag, 25 februari 2024, is overleden. Jah kom en red ons van onszelf, want liefde is de enige manier ”, schrijft de familie in een post op Instagram.

“Onze familie dankt u bij voorbaat voor uw overweldigende liefde en steun, en we vragen om uw voortdurende gebeden terwijl we dit proces doorlopen. Wij vragen u alstublieft onze privacy te respecteren. Bedankt!”

Over de doodsoorzaak is niets bekend gemaakt.

Morgan leidde de met een Grammy bekroonde groep die bestond uit vijf kinderen van reggaeartiest Denroy Morgan. De andere leden zijn Una Morgan, Roy ‘Gramps’ Morgan, Nakhamyah ‘Lukes’ Morgan en Memmalatel ‘Mr Mojo’ Morgan.