Chinese winkelier vast in verband met dood vermeende winkeldief

De politie in Suriname heeft een 22-jarige Chinese man aangehouden in de zaak waarbij een betrapte winkeldief zaterdag het leven heeft gelaten in een kledingwinkel aan de Dr. Sophie Redmondstraat.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vermeende dief Imro G. bekend stond als ‘Rambo’ en een oud-bekende was van de Surinaamse politie. De 53-jarige man zou er een gewoonte van maken uit de zaak te stelen.

Zaterdag werd Rambo op heterdaad door de winkelier betrapt, bij het wegnemen van parfums. De twee raakten in een worsteling waarbij de dief met een hard voorwerp op zijn hoofd werd geslagen.

Vervolgens werd Rambo in een wurggreep gehouden en raakte bewusteloos.

De vermeende dief lag in de winkel

De gealarmeerde politie die snel ter plaatse was voor onderzoek (foto), schakelde een ambulance in. Het ambulancepersoneel constateerde dat Rambo geen teken van leven vertoonde. Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast.

De 22-jarige Z.Q. werd na zijn aanhouding voorgeleid en in verzekering gesteld. Een 61-jarige vrouw die samen met Z.Q. naar het het politiebureau werd overgebracht, is na verhoor heengezonden.

Het ontzielde lichaam van Rambo werd in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. De zaak is aan de afdeling kapitale Delicten (KD) overgedragen voor verder onderzoek, dat voort duurt.