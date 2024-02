Winkeldief laat leven na mishandeling

Een man is zaterdagavond overleden nadat hij is overmeesterd en mishandeld na een winkeldiefstal aan de dokter Sophie Redmondstraat in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer een parfum in de winkel zou hebben gestolen en op heterdaad werd betrapt. Hij werd overmeesterd, aangehouden en mishandeld. Naar verluidt werd hij ook gewurgd.

De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd ingeschakeld en bij aankomst gaf het verplegend team door dat de man geen teken van leven vertoonde.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.