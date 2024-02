Louis Vismale: “Ik ben aan geen enkele politieke partij gelieerd”

Afgelopen weekend liet de Surinaamse politieke partij Pertjajah Luhur (PL) weten dat Louis Vismale van 1 voor 12, officieel zou zijn toegetreden tot de rood-witte partij in Suriname. Vismale, die momenteel in Nederland vertoeft, zei in een interview op Stanvaste Radio echter dat hij aan geen enkele politieke partij is gelieerd.

De goedgunstige Louis, die tijdens een ressortmeeting in Para is gepresenteerd aan de samenleving, zegt dat hij altijd aanwezig is wanneer hij door welke politieke partij dan ook wordt uitgenodigd.

“Omdat mi e feti gi a armoede fu Sranan. En ifi unu kan yepi a armoede, dan wiens soort partij wan bondru kon fu yepi a armoede, mi de na a partij dati. Dan mi e ondersteun a partij fu bestrijd a armoede ini Sranan. Maar mi ne go fu yepi wan politieke partij fu snapu tap podium en tak podiumtaal. Ik hou me bezig met armoedebestrijding en dat is de missie van 1 voor 12”, aldus Vismale.

Indien politici beweren dat hij zich heeft aangesloten bij een bepaalde partij, dan laat Vismale dat voor hun eigen rekening.

Hij beweert op het podium op 18 februari jl. in Para slechts te hebben aangegeven dat de PL op zijn steun kan rekenen wanneer het gaat om de armoedebestrijding voor de minder draagkrachtigen. Daarmee heeft hij helemaal niet bedoeld dat hij zal toetreden tot de partij. Dezelfde steun zal hij ook aan andere partijen wanneer het om armoedebestrijding gaat. Voor nu is zijn focus de Stichting 1 voor 12 en het helpen van sociaal-zwakkeren.

“Fu yepi poti sma. Dat na mi missie. Alla man mag abi en stunt tap den fasi, maar ik maak me niet druk daarmee”, aldus Vismale die tijdens de afgelopen verkiezingen van 2020 bij de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) zat en als kandidaat #2 in Paramaribo in totaal 560 stemmen kreeg.