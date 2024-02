Automobilist rijdt 54-jarige fietser aan en laat deze in hulpeloze toestand achter

Een 54-jarige fietser is zaterdagavond gewond geraakt nadat hij was aangereden door een automobilist aan de Hannaslustweg in Suriname.

De bestuurder van de personenauto is daarna doorgereden en heeft de fietser in hulpeloze toestand achtergelaten.

De Surinaamse politie kreeg de melding omstreeks 21.12u binnen via het Command Center. Reagerend daarop gingen de wetsdienaren van bureau De Nieuwe Grond ter plaatse voor onderzoek.

Ze constateerden dat het slachtoffer door de aanrijding zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen en per ontboden ambulance afgevoerd moest worden naar de Spoedeisende Hulp.

Het vermoeden bestaat dat de fietser een beenfractuur heeft opgelopen. De zaak is overgedragen aan de afdeling Unit Verkeer Midden.