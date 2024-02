OKB ontvangt Franse ambassadeur voor kennismakingsbezoek

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft de Franse ambassadeur in Suriname, Nicolas de Lacoste, onlangs ontvangen voor een kennismakingsbezoek. Bij de gelegenheid waren aan de zijde van het OKB aanwezig de voorzitter Samseerali Sheikh Alibaks en de leden Anne Marel-Linger en Paul Lank.

“Het OKB houdt toezicht op de algemene, vrije en geheime verkiezingen en stelt de uitslag van de verkiezingen voor de samenleving bindend vast.Het OKB is steeds actief in de electorale processen zowel nationaal als internationaal. Daarbij is het belangrijk dat de relaties met actoren worden versterkt”, stelt voorzitter Sheikh-Alibaks.

Ambassadeur De Lacoste gaf aan in meerdere landen als diplomaat te hebben gediend en dat verkiezingen een van zijn passies zijn. Hij gaf aan geïnteresseerd te zijn in de wijze hoe de verkiezingen in Suriname worden gehouden.

De ambassadeur informeerde ook over eventuele uitdagingen bij de verkiezingen in Suriname. Voorts gaf hij aan geïnteresseerd in hoeveel tijd de uitslag van de verkiezingen dient te worden vastgesteld en bekendgemaakt. De diplomaat werd door de OKB delegatie ingelicht over de aangehaalde vragen. Voorts werden mogelijke samenwerkingsverbanden besproken.

OKB-Voorzitter Sheikh-Alibaks gaf aan dat Suriname nationaal en internationaal een goede naam heeft als het gaat om de organisatie van verkiezingen. Het hoog houden daarvan is van eminent belang voor ons allen. Samenwerking en goede communicatie zijn daarbij van groot belang. In dit kader is het bezoek van de Franse ambassadeur belangrijk geweest en worden er in de komende tijd meer van dergelijke bezoeken afgelegd.

Het OKB blijft in aanloop naar de algemene verkiezingen van 2025 de pre-electorale activiteiten en ontwikkelingen nauwgezet volgen, besluit voorzitter Sheikh Alibaks.