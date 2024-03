Inbrekers houden flink huis bij bedrijf

Aan de Van Idsingastraat in Suriname hebben één of meerdere inbrekers in de nacht van maandag op dinsdag flink huisgehouden bij een bedrijf. Ten tijde van de inbraak heeft niemand iets opgemerkt.

De inbraak werd dinsdagochtend door het personeel ontdekt die de directeur van het bedrijf gelijk in kennis stelde. Volgens de directeur heeft de inbraak tussen twee en vijf uur ’s nacht plaatsgevonden.

Het dievenijzer werd geforceerd waarna de inbreker(s) zich toegang tot de kantoorruimte verschafte. De ruimte werd overhoop gehaald en het was duidelijk te merken dat er naar waardevolle spullen werd gezocht.

Er zijn uiteindelijk twee laptops en vier mobile telefoons meegenomen met een totale geschatte waarde van 120.000 Surinaamse dollars.

De politie van Munder werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Naar zeggen van de directeur zal hij de nodige maatregelen treffen om herhaling te voorkomen.

Aan de aanhouding van de verdachte(n) wordt gewerkt. De politie van Munder heeft de zaak in verder onderzoek.