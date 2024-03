Journalist Naomi Hoever doet aangifte tegen Carol Kom

De bekende Surinaamse journalist Naomi Hoever is dinsdag naar de politie gestapt en heeft aangifte gedaan tegen de persoon die op social media bekend staat als Carol Kom.

De aanleiding hiervoor is een inzamelingsactie die Kom in januari opstartte, nadat de dochter van Hoever op tragische wijze bij een woningbrand in Suriname om het leven kwam.

Hoever gaf geen toestemming aan Kom om een inzamelingsactie op te starten maar verwees haar naar haar collega, die zelf met een actie bezig was en zei dat alles via hem gaat.

Kom riep vervolgens via social media op om Hoever te helpen en geld te storten op enkele Surinaamse bankrekeningen op naam van die collega.

Onder die oproep plaatste zij echter ook een link van een ING betaalverzoek op naam van Mw CJAJ Kom, waarmee mensen in Nederland geld voor Hoever konden overmaken op de Nederlandse ING rekening van Kom.

Naomi Hoever heeft tot de dag van vandaag geen cent gezien van de stortingen die via deze link zijn gedaan. Ze geeft aan dat haar goede naam en eerbaarheid door Carol Kom voor eigen doelen zijn gebruikt en deed aangifte.

In een verklaring vanmorgen zei Hoever “… ik ga het niet toelaten dat mevrouw Kom m’n leed gebruikt om geld af te troggelen van derden…. bij mij gaat het niet eens om dat geld en die link die is aangemaakt, maar m’n leed misbruiken is een stap te ver. Vandaar dat ik me tot de sterke arm heb gewend.”

Het verhaal van Hoever staat niet op zich. Deze week ging mevrouw Egers live en vertelde dat Kom vorig jaar geld zou hebben ingezameld ten behoeve van een woning voor haar minderjarige dochter, maar dat ze tot de dag van vandaag nog steeds geen geld heeft ontvangen: