DNA ambassadeur Giorgio Rustveld krijgt nieuwe protheses in Nederland

Vrijdag 8 maart aanstaande is een bijzondere dag voor de 20-jarige Giorgio Rustveld uit Suriname. Doordat hij geboren is met stompvoeten en zijn benen geamputeerd zijn, kan hij niet lopen. Zijn protheses zijn kwalitatief zo slecht en hangen met ducktape aan elkaar, dat ze niet te gebruiken zijn.

Stichting Amigoal haalt hem naar Nederland waar hij op 8 maart nieuwe protheses aangemeten krijgt bij Orthopedisch Centrum NL in Hoofddorp.

“Het is de bedoeling dat hij met meer zelfvertrouwen weer naar Suriname gaat en daar ook aan andere jongeren met een beperking laat zien dat er hoop is”, zegt initiatiefnemer Marianne de Jong uit Utrecht.

De Jong werd tijdens een bezoek aan Suriname getroffen door het levensverhaal van Gio; “Elke dag dat hij opstaat, ziet hij zijn slechte protheses. Hij heeft zijn benen laten amputeren, omdat hem werd beloofd dat hij met goede protheses weer zou kunnen lopen. Maar die protheses bleken een aanfluiting; ze zijn niet op maat en hangen van ducttape aan elkaar (foto). Dat trof me enorm.”

Ze besloot met haar stichting Amigoal een actie op te zetten en Gio samen met zijn moeder naar Nederland te halen. Hier krijgt Gio twee nieuwe protheses die wel op maat gemaakt worden, zodat hij weer zo goed mogelijk een normaal leven kan leiden. Dat wordt gesponsord door Orthopedisch centrum NL en Medux ondersteunt met hulpmiddelen.

Door haar werk voor de stichting heeft De Jong ook contact met de Nationale Assemblee en de Surinaamse ministeries voor Sociale Zaken en Sport. Zij zien naast het belang van nieuwe protheses ook een voorbeeldfunctie weggelegd voor Gio, zegt De Jong.

“Zijn nieuwe protheses moeten Gio weer wat zelfvertrouwen geven. Door hem weer in zijn kracht te zetten, hopen we dat hij dat ook uitstraalt naar andere kinderen en jongeren met een speciale hulpvraag in Suriname. Dan kunnen zij aan Gio zien dat er ook voor hen hoop is.”

Gio is dan ook uitgeroepen tot ambassadeur voor mensen met een speciale hulpvraag. Belangrijk daarbij was het aspect dat het een duurzame actie is. Daarom heeft ze ook Hogeschool Windesheim betrokken bij de actie. Tijdens het bezoek van Gio zal hij twee weken lang een programma volgen bij Windesheim in Zwolle. Bovendien zal hij door Rick Brink (voormalig Minister van Gehandicaptenzaken) een dag op sleeptouw worden genomen.

“Het is de bedoeling dat er ook kennis gedeeld wordt tussen Suriname en Nederland als het gaat om deze doelgroep. Gio zal hiervoor te gast zijn bij Stichting Studeren en Werken op Maat om kennis uit te wisselen.

Om alles te bekostigen is Stichting Amigoal een grote donatie-actie gestart in de hoop zoveel mogelijk van de kosten gedekt te krijgen. Iedereen die de actie wil steunen kan op deze site doneren en alle giften zijn welkom!