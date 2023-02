DNA steunt initiatief om pesten van mensen met beperking tegen te gaan

De 20-jarige Giorgio Rustveld heeft woensdag op uitnodiging van parlementsvoorzitter Marinus Bee een gesprek met hem gehad. Giorgio is een bekende Surinamer die geboren is met fysieke beperkingen en zich daarom moet verplaatsen in een rolstoel.

Voorzitter Bee heeft gemeend om Giorgio ingaande eind maart 2023 voor één jaar tot ambassadeur te maken van De Nationale Assemblée (DNA).

Hij krijgt hierdoor de gelegenheid om met zijn talent andere jongeren die ook een beperking hebben en gepest worden, aan te moedigen niet op te geven of zich minder te voelen. En degene die neerkijken op personen met een beperking op andere gedachten te brengen en dat is vooral niet te pesten.

Dit zal gebeuren door middel van korte videoboodschappen die opgenomen zal worden door afdeling Communicatie en Informatie van DNA. Deze videoboodschappen zullen worden vertoont via DNA-TV (8.4), onze You-Tube kanaal en Facebook-pagina.

Giorgio is zeer dankbaar en zal gebruik maken van deze gelegenheid hem geboden. Hiervoor zal hij zich extra inzetten om het tot een goed eindproduct te maken meldt DNA.