Lady Aisha steelt harten met nummer ‘Toxic Boy’

Geheel verrassend heeft de sensuele en getalenteerde artieste Lady Aisha (artiestennaam voor Sophie Amiemba) haar nieuwste nummer ‘Toxic Boy’ gelanceerd, vergezeld van een verleidelijke videoclip die al snel viraal gaat. De Surinaams-Franse zangeres, die enige tijd uit de schijnwerpers verdween om haar privéleven te omarmen, bewijst dat ze terug is met een knal.

Haar muzikale reis begon in haar jeugd, waar ze als klein meisje drumlessen van haar vader kreeg, een ervaren drummer. Pas op latere leeftijd ontwikkelde ze een passie voor muziek en begon ze haar stem te ontdekken. Op 17-jarige leeftijd sloot ze zich aan bij de muziekgroep van haar vader, waar ze de kans kreeg om haar stem te trainen en haar talent te ontwikkelen.

Lady Aisha groeide op in St. Laurent in Frans-Guyana, maar verhuisde later naar de hoofdstad Cayenne voor verdere studie. Ze bracht haar eerste nummer uit op 21-jarige leeftijd, maar haar toewijding aan muziek zorgde ervoor dat ze haar studie tijdelijk verwaarloosde. Na een onderbreking keerde ze terug naar school en duurde het nog enkele jaren voordat ze haar focus op muziek herwon.

Met ‘Toxi Boy’ laat Lady Aisha zien dat haar passie voor muziek sterker is dan ooit tevoren. Hoewel ze geen vaste begeleidingsband heeft, heeft ze nauwe banden met Fredje’s Studio en treedt ze graag op met de Asopropo Band als ze solo moet gaan. Eerder kwam ze uit met ‘A kisi mi’ en raakte daarmee een gevoelige snaar bij het publiek, omdat het nummer de universele thema’s van liefdesverdriet en bedrog belicht, iets wat Lady Aisha persoonlijk heeft ervaren maar wat voor velen herkenbaar is.

In een interview geeft Lady Aisha aan dat haar muzikale reis pas begonnen is: “Ik ben gewoon begonnen omdat ik het leuk vond, maar nu wil ik er meer tijd en energie aan geven. Ik zing in Saamaka en Frans, maar ik hoop internationaal door te breken, hoewel ik niet in alle talen zing. Als de Almachtige mij zegent met succes in de muziek, zal ik dankbaar zijn.”

De colaboraties met de artiest Botty Man en de producers Digital Vincent en Fredje laten zien dat Lady Aisha graag met anderen samenwerkt. De clip van haar laatste nummer is opgenomen door Dimi.Maar met ‘Toxi Boy’ bewijst ze dat haar ster nog steeds rijzende is. Haar mix van ritmische beats, sensuele melodieën en krachtige stem maakt haar een artieste om in de gaten te houden.

De wereld wacht in spanning af op wat deze getalenteerde zangeres nog meer in petto heeft.