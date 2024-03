Nederlandse rechter wijst vordering Santokhi in zaak tegen Van den Bergh af

De Rechtbank Rotterdam deed vandaag uitspraak omtrent het Kort Geding dat door mr. Aroon Gonesh namens president Santokhi was aangespannen tegen de heer Gerard van den Bergh en Invest-International B.V., auteur en uitgever van het boek “Corruptie op het hoogste niveau” met als ondertitel “Zakendoen in Suriname”.

De rechter overwoog onder meer dat er sprake was van een botsing tussen grondrechten, namelijk enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting en aan de andere kant het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de President.

Volgens de rechter wordt in het boek een onderwerp van openbaar belang behandeld “namelijk corruptie in regeringskringen en door vooraanstaande/bekende personen” en om het publiek daaromtrent te informeren “mag Van den Bergh tot op zekere hoogte overdrijven of zelfs provoceren; dat is journalistieke vrijheid”. De rechter is dan ook van mening “dat de President onder omstandigheden moet gedogen dat zijn portret wordt gebruikt in/op een publicatie over corruptie in Suriname”. Immers zijn de grenzen van toelaatbare kritiek ruimer als het kritiek op een politicus en staatshoofd gaat en die moeten “een grotere mate van tolerantie aan de dag leggen”.

De advocaat van de president geeft in een toelichting hierop aan, dat de voorzieningenrechter de volgende omstandigheden heeft meegewogen (i) inmiddels is de titel aangepast, zodat die een vraag en geen bewering vormt (ii) de president wordt in de tekst van het boek niet van corruptie beschuldigd en de suggestie dat hij corrupt is wordt ook niet gewekt en (iii) het gaat slechts om een voorkant van een boek (met een suggestieve vraag in combinatie met de gewraakte foto) die de inhoud van het boek niet dekt. Belangrijk volgens de rechter is dat de suggestie in de titel met foto ontkracht wordt bij lezing van het boek, aldus de advocaat.

Volgens de voorzieningenrechter moet ook de situatie zoals die ten tijde van de behandeling van het kort geding bestond, worden meegewogen. Dat betekent volgens de raadsman van de president, dat de voorzieningenrechter heeft meegewogen dat de titel van het boek inmiddels is gewijzigd en dat de link met de oude titel van het boek inmiddels van de Linked-Inn pagina van van den Bergh is verwijderd.

Tot slot antwoordt de advocaat van de president desgevraagd, dat nog niet bekend is of zijn cliënt in beroep wenst te gaan tegen het vonnis van de Rechtbank. Wij bestuderen het vonnis om te bezien in hoeverre hoger beroep feitelijk nog zinvol is gegeven de feitelijke stand van zaken aldus mr. Gonesh. “Juridisch gezien is dit vonnis bij uitstek geschikt om aan een hoger beroep te onderwerpen zegt de raadsman; tot dit oordeel kom je reeds na eerste lezing van de uitspraak.