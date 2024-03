Bacove dieven lossen schoten bij poging diefstal trossen

De politie van het bureau Paradise in het Westen van Suriname, heeft een zaak in onderzoek, waarbij onbekenden in de laatste week van februari 2024 tachtig trossen oogstbare bacoven hebben weggenomen van het bacovenbedrijf FAI in het district Nickerie.

Zowel van deze als eerder gepleegde diefstal van bacoven zijn er door de leidinggevende van het bedrijf aangiften gedaan op voornoemde politiebureau, doch zijn er nog geen verdachten aangehouden.

De wetsdienaren ontvingen op maandag 4 maart 2024 een telefonische melding van de dienstdoende bewaker P.J. (33) bij FAI, dat dieven vermoedelijk schoten hadden gelost op het wachtershuisje.

De politie deed de plek aan en vernam van de bewaker dat hij de nachtdienst had en zich in het wachtershuisje bevond, toen hij plotseling enkele schoten hoorde afgaan die vermoedelijk afkomstig waren van een jachtgeweer. Hij bleef gelukkig ongedeerd, maar door de beschieting is het raampje van het wachtershuisje vernield.

Het vermoeden bestaat dat de daders het wederom hadden gemunt op diefstal van oogstbare bacoven, maar door de aanwezigheid van de bewaker het slechts bij een poging is gebleven.

Met assistentie van de politie van het bureau Nieuw-Nickerie en het Regio Bijstand Team West (RBTW) werd het terrein van FAI en de omgeving uitgekamd, zonder het gewenste resultaat.