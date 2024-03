Mac Andrew: “Bedden eruit, meubilair Arbeid erin. Dan kunnen we direct aan de slag”

“Als ik geld wou dan zat ik nu in Trinidad bij de Caricom Private Sector Organization. Want per 1 januari 2022 kon ik daar in dienst treden voor een bedrag veel hoger dan het salaris van een minister”, aldus minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in Suriname (AWJ) woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Mac Andrew zei dinsdag in De Surinaamse Nationale Assemblee dat de aankoop van Hotel Babylon voor 3.2 miljoen euro noodzakelijk was omdat het ministerie van AWJ de huurverhoging van 180.000 naar 1.5 miljoen SRD per maand van het pand aan de Eddy Brumastraat niet meer kon betalen. De kritiek dat het nieuwe pand (Hotel Babylon), welke uit luxe kamers en een zwembad bestaat, niet geschikt zou zijn voor kantoorruimtes, wuift hij echter van zich af.

“Het is geschikt om daar diensten uit te voeren. De kamers worden kantoren. Dus de bedden moeten eruit en het meubilair van Arbeid moet erin. Dan kunnen we direct aan de slag”, aldus de minister.

De bewindsman stoort zich ondanks zijn uitleg in het parlement nog steeds aan de manier waarop niet alleen zijn naam maar ook die van de ambtenaren van AWJ op sociale media wordt besmeurd. Mac Andrew voerde aan dat hij bewust gekozen heeft om minister te worden in april 2022.

“Maar als je dit soort nonsens leest dan ga je je wel afvragen of je de juiste keuze hebt gemaakt of niet. Maar bij mij gaat het primair om me directieleden die zich hebben ingezet om weer een pand voor Arbeid bemachtigen. Dat ze dit moeten lezen. Ik weet niet wie de personen zijn die het posten. Jammer, het is een storm in een glas water”, aldus de minister.

Per 30 juni 2023 is het contract van het oude pand verstreken en is AWJ door de rechter in gebreke gesteld, omdat het pand door is gebruikt tot januari 2024. Dus er moet nog voor zeven maanden een bedrag van 1 miljoen SRD worden betaald. Het gebruiken van het oude pand van Amerikaanse ambassade aan de overkant van het Kabinet van de Vicepresident was ook niet mogelijk, omdat hij van zijn collega van Financiën & Planning vernam dat daar de Belastingdienst zal worden gehuisvest.

Volgens de minister is Suriname nu in een periode waar zij richting de verkiezingen van 2025 gaat. En hoewel hij niet wil aangeven dat deze aanval vanuit een politieke hoek komt, stoort het hem wel dat er een smet wordt gelegd op de carrière van mensen die al jaren lang op Arbeid zitten en zich dag en nacht inzetten om wetten te maken en het ministerie draaiende te houden.

“Mensen zijn vrij om hun mening te uiten, maar ze moeten wel beseffen dat ze ook met integere mensen bezig zijn”, aldus de minister.