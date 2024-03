In SLM-vliegtuig gevonden 593 kilo cocaïne afkomstig uit Nickerie

De 593 kilogram cocaïne die afgelopen woensdag in de Airbus A340 van Surinam Airways is aangetroffen, is afkomstig uit Nickerie. De lading is door een vrachtbedrijf die pakketten levert aan Nederland, vanuit het rijstdistrict getransporteerd naar de loods van de SLM op de luchthaven. Dat meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag.

De drugs waren verstopt in 17 dozen cocaïne in de machinekamer aan de onderzijde van de cockpit. De SLM was zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn cargo-opslagplaats op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven.

Volgens de krant heeft de NV Luchthavenbeheer de volgende dag de SLM medegedeeld dat zij per direct camerabewaking instelt in de loods. Buiten de cargo ruimte heeft de Luchthavenbeheer wel al overal camera’s.

In het district Nickerie werd er woensdagavond nog een grotere partij cocaïne onderschept. Bij het nablussen van een brand in een loods in de Van Pettenpolder werd 2.415 kilogram cocaïne aangetroffen en in beslag genomen.

Het Meldpunt Informatie Anoniem in Suriname (MIA) heeft vrijdag onderstaande drie foto’s gedeeld van verdachten, die mogelijk betrokken zijn voor de aangetroffen drugs in Nickerie. De lading is vrijdag ook vernietigd in opdracht van het Openbaar Ministerie in Suriname.

Van links naar rechts: Mohamed Faisoel Dwarka, Samikapoer Ramcharan en Mohamed Fariez Dwarka.

Er zijn in deze zaak nog geen aanhoudingen verricht. Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname.