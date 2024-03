Leegstaande woning in zijstraat Molenpad door brand verwoest

Een hoogbouw woning aan de Adrianusstraat in Suriname, is vanmorgen vroeg door brand verwoest.



Vernomen wordt dat op het terrein in een zijstraat van het Molenpad, twee woningen staan. De voorste woning opgetrokken uit hout, is deels afgebrand.

De Surinaamse brandweer rukte met vier bluswagens en een watertank uit. De brand was heel snel onder controle. De aangrenzende huizen liepen slechts water en schroei schade. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Volgens verklaring van de bewoonster van het achterste pand was zij in diepe rust toen zij haar buurman hoorde gillen om de auto’s weg te halen daar hij een vuurvlam zag in de voorste woning. Zij snelde zich naar buiten en zag dat het voorste pand in vlammen stond.

De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. De deels afgebrande woning was onbewoond en aangesloten op het EBS netwerk.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Zoals gebruikelijk zal de Forensische Opsporing ingeschakeld worden om nader onderzoek op het brandadres te plegen om de oorzaak van de brand vast te stellen.