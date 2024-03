Pets stelt voor: “Geen dure Prado’s maar Vitz voor alle ministers na 2025”

Voormalig die-hard VHP’er Jairadj ‘Pets’ Gajadien die nu bij de ABOP actief is als veldadviseur van voorzitter Ronnie Brunswijk, stelt dat het tijdperk van luxe kogelvrije dienstwagens voor Surinaamse ministers, waaronder de welbekende Toyota Prado’s, tot het verleden moet gaan behoren.

Zijn voorstel is dat alle ministers in het nieuwe kabinet na 2025 een Toyota Vitz als dienstwagen krijgen.

“Fos a verkiezing den man ben lon leki dagu suku stem. Now na zware beveiliging, rij wagi fu 150.000 nanga 200.000 dalla. A dei san wan nieuw regering kon, mi stel voor fu gi den man Vitz fu rij. Of den Toyota Allion”, zei Pets in een interview op Stanvaste Radio.

Volgens de ondernemer zal zo een maatregel ook als ontmoediging kunnen werken voor de vele politici die voor eigen gewin en voordelen bepaalde functies willen bekleden.

“Geef ze een auto van 3.000 tot 4.000 dollar. Dan ga je zien hoe alles gaat veranderen. Ze gaan zich schamen om zo een wagen te rijden. En waarom moeten de ruiten donker getint zijn?”, aldus Pets.