Econoom Goedschalk biedt president petitie tegen grootschalige landbouwplannen

Econoom John Goedschalk van Climate Change Advisory Services zal president Chandrikapersad Santokhi dinsdag 12 maart de petitie ‘Keep Suriname the greenest country on earth!’ met 14.500 online ingezamelde handtekeningen aanbieden. Dit als tegenactie op het plan van de regering om 560.000 hectare van het Surinaamse grondgebied te bestemmen voor grootschalige landbouwarealen.

“Zal de vernietiging van 560.000 hectare bos uw nalatenschap zijn voor Suriname?” staat in de begeleidende brief aan Santokhi. “Of zal u de historie ingaan als de president die Suriname als het groenste land van Suriname behouden heeft? De president die respect heeft voor de grondenrechten van de inheemse en tribale volkeren? De president die het welzijn van de wereldbevolking en het welzijn van onze planeet aarde vooropstelt? Ik hoop ‘ja’ op alle vragen behalve de eerste.”

Met het plan van de regering, dat is bevestigd, wordt in totaal 560.000 hectare Surinaams bos bedreigd door het om te zetten naar een landbouwbestemming. Dat is een ingrijpend en relatief groot verlies van bos voor Suriname als werelds ‘groenste land’, dat in de afgelopen 21 jaar een ontbossing kende van in totaal slechts 137.746 hectare.

Schending grondenrechten

Met omzetten van dit gebied naar landbouwgrond zullen acht inheemse en tribale dorpen verloren gaan en tientallen kreken worden vervuild en vergiftigd. Dat laatste geldt ook voor drie belangrijke rivieren die deze en andere dorpen nodig hebben voor voeding en culturele waarden. Dit plan van de regering zal dan ook een schending zijn van de grondenrechten van inheemse en tribale gemeenschappen, die nog steeds wettelijk niet zijn erkend door Suriname, als enige land van de Amerika’s.

Bovendien zal de omzet naar grootschalige landbouw ook alle biodiversiteit vernietigen die er leeft. Deze impact zal verder reiken dan de beoogde 560.000 hectare, aangezien een conflict tussen mens en dier hierdoor zal ontstaan. Het zal immers resulteren in het doden van veel beschermde diersoorten zoals jaguars, kwatta aapjes, reuzenotters en veel meer.

Impact klimaat en economie

Voorts zal het ook een negatieve impact hebben voor de gehele wereld, want met het vernietigen en verbranden van grote hoeveelheden bos, zal er enorm veel koolstofdioxide (CO2) vrijkomen in de atmosfeer. CO2 is het voornaamste uitgestoten broeikasgas dat leidt tot opwarming van de aarde en daarmee klimaatverandering.

Eveneens zal er een aanzienlijke reductie zijn van onze jaarlijkse opname van CO2 als deze bossen verloren gaan. Dit zal uiteindelijk het begin van het einde betekenen voor Suriname zijn status als ‘koolstofnegatief land’. En daarmee riskeren we ook de mogelijkheid om potentieel jaarlijks tot 2 miljard US dollars te verdienen aan zogenoemde ‘carbon credits’.

“U begrijpt dat ik als natuurbeschermer hier niet aan voorbij kan gaan. Met dit schrijven vraag ik u dit rampzalig plan te stuiten en hiervan schriftelijk en mondeling blijk te geven uiterlijk 14 maart 2024 ”, aldus Goedschalk in zijn begeleidende brief aan de president.