Auto over de kop bij verkeersongeval Kuldipsinghstraat

Bij een verkeersongeval vanmorgen aan de Kuldipsinghstraat in Suriname, is een auto over de kop geslagen. Een persoon raakte daarbij gewond.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Bij het ongeval sneuvelde ook een EBS stroompaal. Hierdoor kwam de buurt zonder stroom te zitten.

De Surinaamse politie doet op het moment van schrijven onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Medeweggebruiker Ferryanto reed toevallig langs en maakte bovenstaande foto van het ongeval.