Man ziet via camera inbreker bij buren binnendringen

De politie in Suriname heeft een 28-jarige man aangehouden, nadat hij afgelopen donderdag 7 maart een renovatie woning was binnendrongen en daar installatiekabels had doorgeknipt, een waterleidingmeter had ontkoppeld en enkele gereedschappen had klaargezet om mee te nemen.

Een alerte buurman zag in de vooravond via camerabeelden, hoe de verdachte Jimmy de woning was binnengedrongen. Hij belde de eigenaar T.D. en gaf dit door. Ook ging de buurman zelf naar de woning waar hij Jimmy op heterdaad betrapte en aanhield.

Jimmy hield de buurman voor dat hij in opdracht van de eigenaar werkzaamheden moest verrichten. Toen de eigenaar ook ter plaatse kwam was duidelijk dat de inbreker had gelogen.

Toen Jimmy aan de politie van Bureau Geyersvlijt werd overgedragen, bleek hij een bekende van de politie te zijn. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Bureau Geyersvlijt heeft deze zaak in onderzoek.