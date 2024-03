Van Samson: “Eigenlijk is er nu al een vonnis”

Parlementariër Cedric van Samson keurt het af dat activist en NDP’er Marcel Oostburg met een groep aanhangers middels een petitie geprobeerd heeft een onafhankelijk instituut als het Openbaar Ministerie in Suriname te beïnvloeden in het onderzoek in de Pan American case. Hij vermoedt dat Oostburg andere motieven heeft.

“Het moet nu erop lijken dat als er een andere uitspraak komt dan wat die activist wil, dat het Surinaamse Openbaar Ministerie dan eigenlijk partijdig is. Eigenlijk is er nu al een vonnis. Wie denkt dat dit gewoon gaat om het indienen van een petitie is gewoon groen. Want dan i ne leisi a politiek ini Sranan. Dit is goed voorbereid. Let maar op waar die activist, activist is geweest. Dan ye si a route kba san waka en wie er allemaal op hebben ingespeeld”, zei Van Samson in een radio-interview bij de SRS.

De parlementariër benadrukt dat hij voor niemand in de bres zal springen. Noch voor de ministers en noch de activist. Hij wacht rustig de verrichtingen van het OM af. “Wanneer het OM zijn werk heeft gedaan, dan zien we toch allemaal wat het is. Laten we politieke inmenging voorkomen”, aldus de VHP’er.

Van Samson vindt het vooral frappant van de NDP dat zij het Pan American project niet claimt zoals zij dat vaker ook met andere projecten heeft gedaan in De Nationale Assemblee.

“Dit is dan plotseling een project van de huidige regering. Terwijl het allemaal is begonnen in 2019. We hebben ook geen activist gezien in de case van Hoefdraad om het OM te vragen om juist Hoefdraad zo snel als mogelijk in staat van beschuldiging te stellen. Dan vraag ik me wel af waarom we in dit geval dat ding anders willen gaan doen. Tenzij er andere politieke motieven zijn”, zegt de politicus.