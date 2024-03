Marcel Oostburg vindt het OM onbeschoft om de pers te weren

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft vrijdagmiddag laten weten dat er geen enkele intentie was om een petitie eerder op de dag van Marcel Oostburg in ontvangst te nemen. Dit naar aanleiding van berichtgeving in de media.

Oostburg zei tegen ABC Online Nieuws dat het Surinaamse OM op het laatste moment geweigerd zou hebben om de petitie in ontvangst te nemen, omdat Oostburg zou hebben aangegeven dat de pers erbij moest.

In een verklaring van het OM wordt echter aangegeven dat er geen lopende afspraken waren over de ontvangst van een petitie. De deuren van het kantoor van het OM waren die dag gesloten voor het publiek zoals op woensdag 28 februari 2024 al officieel was bekend gemaakt.

Het OM noemt de berichtgeving in de media omtrent de vermeende ontvangst van een petitie onjuist en betreurt ten zeerste eventuele misverstanden die hieromtrent zijn ontstaan.

Verder benadrukte het OM dat het onderzoek in de Pan American case in volle gang is en dat het zich bewust is van zijn grondwettelijke taken.