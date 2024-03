Aan de Hermitageweg in Suriname is vrijdagavond een hevige brand uitgebroken. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat meerdere woningen in brand staan.

De Surinaamse brandweer is met veel materiaal en manschappen ter plaatse,

Het zou gaan om een hoogbouw woning en een laagbouw woning naast elkaar, die door het vuur getroffen zijn. Hieronder beeld van de brand: