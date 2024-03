Parmessar: “Personen met relevante aandoeningen of ziektes en ouderen uit Wageningen evacueren”

NDP-fractieleider Rabin Parmessar heeft naar aanleiding van de enorme rookontwikkeling in Wageningen, donderdagavond in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) voorgesteld om burgers met relevante aandoeningen of ziektes en ouderen zo spoedig mogelijk uit voorzorg te evacueren uit het gebied.

“De artsen met gezond verstand zullen me begrijpen. Voorts dat met voortvarendheid de branden aangepakt worden, waarbij de overheid meer middelen, manschappen en materieel inzet. Daarnaast vraag ik een onderzoek hoe het heeft kunnen gebeuren en of er verantwoordelijken aan te wijzen zijn. Want dit mag niet meer gebeuren”, benadrukte de NDP’er.

Donderdag heeft ook de bond bij de Surinaamse brandweer gemeld dat er op een algemene ledenvergadering is besloten dat er geen dispensatie meer wordt verleend voor de bosbranden op Wageningen in Nickerie. Eerder werkte zij samen met het Nationaal Leger en andere instanties aan het isoleren van de bosbrand om zo verspreiding tegen te gaan.

Aanleiding voor het protest van de brandweer is het niet uitbetaald krijgen voor werk geleverd op de zondag en daaraan gelijkgestelde dagen over de maand december. Parmessar vroeg duidelijkheid hierover aan de regering.

De enorme rookwolken zijn een direct gevolg van de aanhoudende brandincidenten. Deze vervuilde lucht heeft verhoogde gezondheidsrisico’s met zich meegebracht. Afgelopen maandag is een vrouw kortademig binnengebracht op de SEH post te Wageningen en daarna overleden. Het ministerie van Volksgezondheid heeft gemeld dat alhoewel het overlijden mogelijk geen direct gevolg van de rookontwikkeling is, zou een obductie de werkelijke doodsoorzaak kunnen aanwijzen.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien deed een beroep op de regering om kordaat op te treden in deze kwestie aangezien het hier gaat om de gezondheidssituatie van burgers. Wat de actie van de brandweer betreft, stelde hij voor om andere middelen aan te wenden zodat er toch een oplossing komt.

Waarnemend president Ronnie Brunswijk merkte op dat deze kwestie aandacht heeft van de regering en dat er alles eraan zal worden gedaan om dit probleem op te lossen. Indien nodig zullen kwetsbare personen inderdaad worden geëvacueerd.