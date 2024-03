Wnd. president Brunswijk: “Regering komt vanaf vrijdag in actie om veiligheidsgevoel terug te brengen”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien heeft donderdagavond wederom aandacht in De Nationale Assemblee (DNA) gevraagd voor de zorgelijke ontwikkelingen met betrekking tot de criminaliteit in Suriname.

“Of het nu het Matawai-gebied is of waar dan ook. Wij vragen de Surinaamse regering om met alle ernst en alle middelen in te zetten om de samenleving en de burgers te beschermen”, benadrukte de politicus.

Waarnemend president Ronnie Brunswijk merkte op dat wat de landelijke aanpak van de criminaliteit betreft, de regering voornemens is om vanaf vrijdag al in actie te komen om een aantal gebieden af te kammen en het veiligheidsgevoel terug te brengen.

“Alle bedreigingen, of ze in het Matawai-gebied zijn of het Tapanahony-gebied. Want als je in het binnenland werkt, moet je veilig zijn”, benadrukte Brunswijk.

In december vorig jaar vroeg Gajadien reeds aandacht van de regering in deze kwestie. Toen merkte hij op dat de Surinaamse regering met een gedegen plan moet komen om het criminaliteitsvraagstuk in Suriname aan te pakken.

“Als de instituten falen, als personen falen, als functionarissen falen, dan moeten we ze weghalen”, zei Gajadien toen. In november 2023 had zijn fractiegenoot Dew Sharman reeds aandacht van de regering hierover gevraagd.