Zichtbare en onzichtbare maatregelen politie bij herdenking en uitvaart Bigidagoe

De politie in Amsterdam heeft diverse veiligheidsmaatregelen genomen voor de met spanning omgeven herdenkingsdienst vandaag en de uitvaart morgen van de vermoorde rapper Bigidagoe (26).

Vanavond is de afscheidsdienst van 17.30 tot 19.30 uur in Amsterdam-Zuidoost. De uitvaartplechtigheid is zaterdagmiddag om 12.00u in Zuidoost en de begrafenis later om 15.00u op Westgaarde in Osdorp.

Volgens het Algemeen Dagblad houdt de politie de Mobiele Eenheid achter de hand.

De krant schrijft dat een woordvoerder van de Amsterdamse politie niet in detail wil treden over de genomen maatregelen, en over de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) die rond de herdenkingsdiensten voor Bigidagoe is opgetuigd: een bevelstructuur speciaal voor grote voetbalwedstrijden, crises en calamiteiten.

Inmiddels is bekend dat de schietpartij het gevolg is ven de rivaliteit tussen leden van rapformatie Zone 6 – waarvan Bigidagoe (Danzel Silos) een kopstuk was – en de rivaliserende rapformatie Boats Music, voornamelijk uit Amsterdam-Noord.

De 20-jarige man die woensdag op een vliegveld in Parijs werd aangehouden omdat justitie in hem de schutter ziet, wordt aan Boats Music gelinkt. De verdachte Shairone S. stond op het punt naar Frans-Guyana te vluchten. Bij het inchecken werd hij door de grensbewaking aangehouden.