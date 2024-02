Rapper Bigidagoe doodgeschoten in Amsterdam

Rapper Danzel Silos (26), meer bekend als Bigidagoe, heeft vanmorgen het leven gelaten na een schietpartij rond 05.30 uur op de Rhoneweg in Sloterdijk.

De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd en overleed niet daarna aan zijn opgelopen verwondingen, meldt Het Parool.

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek is in volle gang.

Bigidagoe maakte deel uit van de rapformatie Zone6 uit Amsterdam-Zuidoost. In augustus 2020 was hij al beschoten in de Vechtstraat. Hij raakte toen gewond.

