Damaru live op ‘One Night in Amsterdam’ zaterdag 24 februari

De bekende Surinaamse zanger Damaru is deze maand samen met The Love Messengers uit Suriname, weer in Nederland. Dit keer voor een eenmalig optreden op het evenement ‘One Night in Amsterdam’.

Het feest wordt gehouden op zaterdag 24 februari 2024 in eventcentre Rhone, aan de Rhôneweg 12 in Amsterdam. Naast Damaru & The Love Messengers zijn ondermeer La Rouge, Badderman en One Man van de partij.

“We hebben een speciale medley van La Caz uitgebracht, ter nagedachtenis van de vorig jaar overleden La Caz zanger en muzikant Earl ‘Hele’ Ristie. Deze medley zullen we op 24 februari ook live ten gehore brengen”, aldus Damaru tegen de redactie van Waterkant.Net.

Kaarten voor dit feest zijn hier online te koop via www.damaru.live. VIP info via 06-84051415. Check ook de flyer hieronder voor meer info: