Minister Kenneth Amoksi ontvangt voorzitter Constitutioneel Hof 

Minister Kenneth Amoksi van het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie heeft op donderdag 8 februari een onderhoud gehad met de voorzitter van het Constitutioneel Hof in Suriname (CHof) Gloria Stirling (foto).

Het onderhoud vond plaats in het kader van het niet optimaal kunnen functioneren van het CHof.

De voorzitter is ingegaan op de verschillende zaken die het werk en uitvoering van de taken van het CHof stagneren en vertragen. Doordat het CHof niet over een secretaris en plaatsvervangend secretaris beschikt kan het instituut op basis van de wet en regelgeving geen verzoekschriften aannemen.

Minister Amoksi is stipt ingegaan op de verschillende zaken die het werk van het CHof stagneren. Er is onder ander aangeven dat er al een secretaris in beeld is en ook dat er gesprekken zullen worden gevoerd met eventuele kandidaten voor een plaatsvervangende secretaris. Daarnaast moet het CHof nog worden aangevuld met een ondervoorzitter en één lid. Er is ook ingegaan op het ontbreken van essentiële middelen, internet en ook het beheer van de website.

Tot slot heeft de minister aangegeven dat zijn staf na een week terug zal komen op de besproken punten en dat de stand van zaken besproken zal worden. Hij benadrukte dat het ministerie openstaat om samen met het CHof uiteraard de stagnaties weg te werken zodat hun taken onverkort uitgevoerd kunnen worden.