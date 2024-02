Familieruzie ontaardt in vecht- en kappartij; drie personen naar SEH

Een familieruzie is vrijdagochtend even na middernacht volledig uit de hand gelopen op een woonadres in het Mohabierproject in Suriname. De ruzie ontaardde op een bepaald moment in een vecht- en kappartij.

Drie personen, twee mannen en een vrouw, zijn met verschillende vewondingen met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Wat er zich precies heeft afgespeeld en wat de aanleiding voor de ruzie is geweest, is nog niet duidelijk.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.