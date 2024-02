Man steelt en verkoopt auto zus; heeft geld nodig voor schulden en zwangere vriendin

Een 26-jarige man in Suriname heeft deze week de auto van zijn eigen zus gestolen en het voertuig daarna verkocht. Hij zegt dat hij dit deed omdat hij in geldproblemen verkeerde, daar hij schulden had en zijn vriendin zwanger is.

Op dinsdag 6 februari 2024 werd de zus door haar broer opgehaald om naar het casino te gaan. De broer ging op een gegeven moment weg en verscheen na een uur plotseling weer. Hij verklaarde dat hij buiten in gesprek was met een man.

Na een kwartier vertrokken de vrouw en haar broer weer naar huis. Bij aankomst thuis ontdekte ze dat haar voertuig niet meer was, waar zij dit had achtergelaten. Toen ze camerabeelden van de buren bekeek, zag de vrouw hoe haar broer in haar voertuig van het merk Toyota Runx wegreed.

De zus stapte naar de Surinaamse politie en deed aangifte van gekwalificeerde diefstal tegen haar broer. De volgende dag werd de broer aangehouden. Hij verklaarde bij zijn voorgeleiding dat hij in geldproblemen verkeerde en dat hij de verkoop of het slopen van het voertuig van zijn zus als enige optie zag om uit de problemen te geraken.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd de verdachte in verzekering gesteld. De politie van Bureau Centrum onderzoekt de zaak verder.